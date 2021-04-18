معهد الحرم المكي يعلن عن انطلاق الاختبارات النهائية للعام الدراسي 1442هـ

يبدأ اليوم طلاب وطالبات معهد الحرم المكي الشريف اختبارات نهاية العام الدراسي 1442هـ، بعد أن أكملت إدارة المعهد كافة التجهيزات اللازمة لسير الاختبارات عن بُعْد لأكثر من (2796) طالبًا وطالبة، ولمدة أسبوعين، بمجموع 60 مادة لجميع المراحل الدراسية.

أوضح ذلك مدير عام الإدارة العامة لمعهد الحرم المكي الشريف الشيخ صالح بن دخيل ربه السلمي، قائلًا: إن إدارة المعهد بذلت كافة السبل اللازمة التي تعين الطلاب والطالبات على إجراء الاختبارات بيسر وسهولة، وذلك بعد توجيه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بالالتزام بمواعيد الاختبارات على ضوء الموافقة السامية من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله- وذلك للحفاظ على سلامة وصحة الطلاب والطالبات في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

وقدّم الشيخ صالح السلمي شكره للقيادة الرشيدة -أيدها الله- وعلى متابعة واهتمام معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على حرصهم واهتمامهم بالتعليم في المسجد الحرام، سائلًا الله - عز وجل- التوفيق والنجاح للطلاب والطالبات، ليكونوا سفراء خير لدينهم ووطنهم.

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