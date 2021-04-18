إغلاق حراج الخضار المركزي بجدة احترازيا

وأوضح مدير أسواق النفع العام إبراهيم شبعاني، أن أعمال الإشراف والرقابة على سوق الخضار المركزي مستمرة لمتابعة تطبيق الاشتراطات البلدية والتنظيمية، مشيرا إلى أن الأمانة طبقت خلال جائحة كورونا عدة إجراءات احترازية، كما كلفت مراقبين لمتابعة الأعمال في الموقع والرفع عن القصور والملاحظات على المستثمر لاتخاذ الإجراءات النظامية حياله.
وأكدت الأمانة حرصها على سلامة الجميع بتطبيق التعليمات النظامية حيال مخالفات الإجراءات الوقائية، كما ثمنت تعاون السكان والزائرين في الامتثال للإرشادات والإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز البلاغات 940.
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