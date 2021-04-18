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إغلاق حراج الخضار المركزي بجدة احترازيا

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أغلقت أمانة محافظة جدة ساحات حراج سوق الخضار المركزي احترازيا حتى إشعار آخر والاكتفاء ببيع الجملة والتجزئة، كما ألزمت المستثمر بتسوير الموقع بالكامل وإنشاء مداخل ومخارج لتنظيم عملية الدخول والخروج. جاء ذلك بعد رصد تزايد في أعداد مرتادي السوق وضعف الإجراءات الاحترازية وعدم امتثال المتسوقين للتدابير وغياب التباعد الجسدي، كما يأتي هذا ضمن جهود الأمانة المستمرة لمتابعة الامتثال للإجراءات والبروتوكولات الوقائية في الأسواق والمرافق العامة.

وأوضح مدير أسواق النفع العام إبراهيم شبعاني، أن أعمال الإشراف والرقابة على سوق الخضار المركزي مستمرة لمتابعة تطبيق الاشتراطات البلدية والتنظيمية، مشيرا إلى أن الأمانة طبقت خلال جائحة عدة إجراءات احترازية، كما كلفت مراقبين لمتابعة الأعمال في الموقع والرفع عن القصور والملاحظات على المستثمر لاتخاذ الإجراءات النظامية حياله.

وأكدت الأمانة حرصها على سلامة الجميع بتطبيق التعليمات النظامية حيال مخالفات الإجراءات الوقائية، كما ثمنت تعاون السكان والزائرين في الامتثال للإرشادات والإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز البلاغات 940.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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