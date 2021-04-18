السعودية اليوم / مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة تفعل عمليات اليوم الواحد لمرضى القلب



مكة المكرمة 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واس

فعّلت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة , إجراء التنويم بنفس يوم العمليات لمرضى القلب وفقًا لتوصيات لجنة التعافي وذلك ضمن خططها الاحترازية والوقائية من فايروس

ويتم معاينة المرضى في عيادة محددة لجراحة القلب قبل موعد يوم الجراحة بحيث يتم إعداد المرضى بالكامل وتصنيفهم في قوائم محددة ليتم بعد ذلك قبولهم في نفس يوم الجراحة وفقًا لحالات معينة وقد انعكس ذلك إيجابا وانخفاضا ملحوظا في مدة الإقامة في المستشفى وتجويد استخدام الموارد وتقليل الهدر ورفع الطاقة الاستيعابية حيث أجريت اكثر من ٢٠ حالة لمرضى القلب ما بين توصيل للشرايين وحالات استبدال وإصلاح لصمامات القلب تكللت جميعها ولله الحمد بالنجاح.

وتقوم المدينة الطبية بمتابعة المرضى بعد ذلك من خلال العيادات الافتراضية وكذلك ايصال الأدوية لهم إلى منازلهم من خلال شركات شحن معتمدة بداخل وخارج مكة المكرمة ضمن خدماتها النوعية لتحسين وتجويد تجربة المريض.

يذكر أن مدينة الملك عبدالله الطبية تعد الرائدة والأولى في تفعيل برنامج جراحة اليوم الواحد في جراحة القلب على مستوى مستشفيات وزارة الصحة تحت شعار (نمنحك الأولوية لأنك غالي علينا) .

// انتهى //

16:43ت م

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مكة المكرمة 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واسفعّلت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة , إجراء التنويم بنفس يوم العمليات لمرضى القلب وفقًا لتوصيات لجنة التعافي وذلك ضمن خططها الاحترازية والوقائية من فايروس كورونا المستجد ولرفع الطاقة الاستيعابية للسرر ولتقليل فترة بقاء المريض لحمايته من نقل العدوى.ويتم معاينة المرضى في عيادة محددة لجراحة القلب قبل موعد يوم الجراحة بحيث يتم إعداد المرضى بالكامل وتصنيفهم في قوائم محددة ليتم بعد ذلك قبولهم في نفس يوم الجراحة وفقًا لحالات معينة وقد انعكس ذلك إيجابا وانخفاضا ملحوظا في مدة الإقامة في المستشفى وتجويد استخدام الموارد وتقليل الهدر ورفع الطاقة الاستيعابية حيث أجريت اكثر من ٢٠ حالة لمرضى القلب ما بين توصيل للشرايين وحالات استبدال وإصلاح لصمامات القلب تكللت جميعها ولله الحمد بالنجاح.وتقوم المدينة الطبية بمتابعة المرضى بعد ذلك من خلال العيادات الافتراضية وكذلك ايصال الأدوية لهم إلى منازلهم من خلال شركات شحن معتمدة بداخل وخارج مكة المكرمة ضمن خدماتها النوعية لتحسين وتجويد تجربة المريض.يذكر أن مدينة الملك عبدالله الطبية تعد الرائدة والأولى في تفعيل برنامج جراحة اليوم الواحد في جراحة القلب على مستوى مستشفيات وزارة الصحة تحت شعار (نمنحك الأولوية لأنك غالي علينا) .// انتهى //16:43ت م0132

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