ثقافي / فرع هيئة الأمر بالمعروف بنجران يُفعّل برنامج "الصيام جُنّة"



نجران 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 إبريل 2021 م واس

فعّل فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران البرنامج التوعوي "الصيام جُنّة"، من خلال عرض إصدارات الرئاسة العامة على الشاشات الإلكترونية واللوحات في المجمعات التجارية والأسواق والأماكن العامة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وذلك ضمن الأعمال التوعوية والوقائية للتذكير بفضل الصيام وآدابه.

ويأتي ذلك تنفيذاً لبرنامج الإدارة العامة للتوعية بالرئاسة لإيصال رسالتها لكافة شرائح المجتمع.

// انتهى //

16:38ت م

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