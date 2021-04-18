السعودية اليوم / أمانة الشرقية تنهي أعمال مبادرة "توعية" بالقطيف



الدمام 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واس

انهت أمانة المنطقة الشرقية أعمال مبادرة "توعية" بمحافظة القطيف التي نفذت بمشاركة لجنة مساكن العمالة المكونة من الصحة والشرطة إلى جانب 65 متطوعا ومتطوعة، وذلك للتأكد من اتّباع العمالة الوافدة للشروط الوقائية داخل مقار السكن لمنع انتشار فيروس

وتضمنت المبادرة تنفيذ حملات تفتيشية مفاجئة على مقارّ سكن العمالة الوافدة بمحافظة القطيف، بهدف التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية في السكن، والارتقاء بمنظومة السكن الجماعي للأفراد، ونشر ثقافة البيئة السكنية الصحية، والتعريف بإجراءات ترخيص المواقع، بالإضافة إلى تخفيف التكدس السكاني بالمساكن الجماعية للأفراد.

وشملت الحملات أكثر من 180 زيارة تفتيشية لمنازل سكن العمالة الوافدة في كل من القطيف وسيهات وصفوى وتاروت والعوامية والأوجام.

وأكدت الأمانة استمرار هذه المبادرات التوعوية والتفتيشية للتحقق من التزام المنشآت بجميع الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا"، واتخاذ التدابير والاحتياطات لضمان سلامة العاملين لديها، التي تنعكس على صحة وسلامة الفرد والمجتمع.

// انتهى //

16:35ت م

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الدمام 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واسانهت أمانة المنطقة الشرقية أعمال مبادرة "توعية" بمحافظة القطيف التي نفذت بمشاركة لجنة مساكن العمالة المكونة من الصحة والشرطة إلى جانب 65 متطوعا ومتطوعة، وذلك للتأكد من اتّباع العمالة الوافدة للشروط الوقائية داخل مقار السكن لمنع انتشار فيروس كورونا وتضمنت المبادرة تنفيذ حملات تفتيشية مفاجئة على مقارّ سكن العمالة الوافدة بمحافظة القطيف، بهدف التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية في السكن، والارتقاء بمنظومة السكن الجماعي للأفراد، ونشر ثقافة البيئة السكنية الصحية، والتعريف بإجراءات ترخيص المواقع، بالإضافة إلى تخفيف التكدس السكاني بالمساكن الجماعية للأفراد.وشملت الحملات أكثر من 180 زيارة تفتيشية لمنازل سكن العمالة الوافدة في كل من القطيف وسيهات وصفوى وتاروت والعوامية والأوجام.وأكدت الأمانة استمرار هذه المبادرات التوعوية والتفتيشية للتحقق من التزام المنشآت بجميع الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا"، واتخاذ التدابير والاحتياطات لضمان سلامة العاملين لديها، التي تنعكس على صحة وسلامة الفرد والمجتمع.// انتهى //16:35ت م0123

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