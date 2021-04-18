السعودية اليوم / إفريقيا تسجل 4 ملايين و420 ألف إصابة بفيروس كورونا



اديس ابابا 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واس

اعلن المركز الافريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها تسجيل 4 ملايين و420 ألف إصابة مؤكدة، و117 ألفا و655 وفاة بسبب فيروس

وأوضح في بيان انه تم تسجيل تعافي 3 ملايين و959 ألف شخص، مشيرا إلى ان المركز أوصى الدول الافريقية بالاستمرار في تعزيز عمليات رصد إصابات كورونا، والمتلازمات مثل الإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي الحاد، والترصد الجيني لمراقبة تحور الفيروس.

// انتهى //

16:29ت م

0116



اديس ابابا 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واساعلن المركز الافريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها تسجيل 4 ملايين و420 ألف إصابة مؤكدة، و117 ألفا و655 وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الاخيرة .وأوضح في بيان انه تم تسجيل تعافي 3 ملايين و959 ألف شخص، مشيرا إلى ان المركز أوصى الدول الافريقية بالاستمرار في تعزيز عمليات رصد إصابات كورونا، والمتلازمات مثل الإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي الحاد، والترصد الجيني لمراقبة تحور الفيروس.// انتهى //16:29ت م0116

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