السعودية اليوم / أمانة حائل تنفذ ‏‏575‏‏ جولة تفتيشية على الأسواق والمراكز ‏التجارية ‏



حائل 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واس

نفذت أمانة منطقة حائل أمس ‏575‏ جولة ‏تفتيشية على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ ‏البيع أسفرت عن ‏إغلاق 26‏ منشأة تجارية لتدني مستوى النظافة وعدم التقيد ‏بالاشتراطات والاحترازية الوقائية ‏للحد من ‏تفشي فيروس ‏

ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتطبيق ‏الإجراءات ‏الاحترازية والوقائية ولبس الكمامة وتعقيم اليدين ‏والتباعد الاجتماعي ‏وتجنب الازدحام عند المراكز والمجمعات ‏التجارية والإبلاغ عن أي ‏مخالفة تخص تطبيق الاحترازات ‏الوقائية من خلال قنوات التواصل مع ‏الأمانة على الرقم 940 أو ‏تطبيق بلدي المتاح عبر ‏الأجهزة الذكية. ‏

‏ // انتهى // ‏

16:28ت م

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حائل 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واسنفذت أمانة منطقة حائل أمس ‏575‏ جولة ‏تفتيشية على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ ‏البيع أسفرت عن ‏إغلاق 26‏ منشأة تجارية لتدني مستوى النظافة وعدم التقيد ‏بالاشتراطات والاحترازية الوقائية ‏للحد من ‏تفشي فيروس ‏ كورونا .‏ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتطبيق ‏الإجراءات ‏الاحترازية والوقائية ولبس الكمامة وتعقيم اليدين ‏والتباعد الاجتماعي ‏وتجنب الازدحام عند المراكز والمجمعات ‏التجارية والإبلاغ عن أي ‏مخالفة تخص تطبيق الاحترازات ‏الوقائية من خلال قنوات التواصل مع ‏الأمانة على الرقم 940 أو ‏تطبيق بلدي المتاح عبر ‏الأجهزة الذكية. ‏‏ // انتهى // ‏16:28ت م0114

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