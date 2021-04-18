السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تُغلق17 منشأة تجارية وتتلف 470 كجم من التمور



مكة المكرمة 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واس

نفذت أمانة العاصمة المقدسة في نطاق العزيزية الفرعية عدة جولات رقابية بهدف التأكد من استيفاء جميع الاشتراطات الصحية والبلدية لإيجاد بيئة آمنة للمتسوقين في شهر رمضان المبارك وذلك ضمن مبادرة "امتثالك أمانة " .

وأسفرت الجولات الرقابية الميدانية عن إغلاق 13 منشاة تجارية مخالفة، و4 عربات فود ترك تعمل بدون ترخيص وتفتقر للاشتراطات الصحية، وضبط 16 بائعاً متجولاً يقومون ببيع مشروب السوبيا، إضافةً الى مصادرة وإتلاف 470 كجم من التمور مجهولة المصدر، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين.

كما واصلت الأمانة حملتها الميدانية على الأحياء العشوائية في حي الكنكارية وأسفرت عن إغلاق 4 منشآت تجارية بسبب عدم تطبيقها الإجراءات الاحترازية، ومصادرة 200 كجم من الأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و40 كجم من الخضار، وإتلاف المصادرات في الحال.

من جهةٍ أُخرى تمكّنت الفِرق الرقابية في بلدية الشوقية الفرعية من ضبط الباعة الجالين ومصادرة 70 جالوناً لمياه زمزم واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين والباعة الجائلين الذين يكثفون نشاطهم خلال موسم شهر رمضان المبارك.

فيما تم تكثيف الجولات الرقابية على الأسواق والمراكز التجارية والمنشآت الغذائية في نطاق العتيبية الفرعية، بالتعاون مع شرطة العاصمة المقدسة ووزارة الصحة ووزارة التجارة؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة للوقاية من انتشار فيروس

// انتهى //

16:11ت م

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مكة المكرمة 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واسنفذت أمانة العاصمة المقدسة في نطاق العزيزية الفرعية عدة جولات رقابية بهدف التأكد من استيفاء جميع الاشتراطات الصحية والبلدية لإيجاد بيئة آمنة للمتسوقين في شهر رمضان المبارك وذلك ضمن مبادرة "امتثالك أمانة " .وأسفرت الجولات الرقابية الميدانية عن إغلاق 13 منشاة تجارية مخالفة، و4 عربات فود ترك تعمل بدون ترخيص وتفتقر للاشتراطات الصحية، وضبط 16 بائعاً متجولاً يقومون ببيع مشروب السوبيا، إضافةً الى مصادرة وإتلاف 470 كجم من التمور مجهولة المصدر، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين.كما واصلت الأمانة حملتها الميدانية على الأحياء العشوائية في حي الكنكارية وأسفرت عن إغلاق 4 منشآت تجارية بسبب عدم تطبيقها الإجراءات الاحترازية، ومصادرة 200 كجم من الأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و40 كجم من الخضار، وإتلاف المصادرات في الحال.من جهةٍ أُخرى تمكّنت الفِرق الرقابية في بلدية الشوقية الفرعية من ضبط الباعة الجالين ومصادرة 70 جالوناً لمياه زمزم واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين والباعة الجائلين الذين يكثفون نشاطهم خلال موسم شهر رمضان المبارك.فيما تم تكثيف الجولات الرقابية على الأسواق والمراكز التجارية والمنشآت الغذائية في نطاق العتيبية الفرعية، بالتعاون مع شرطة العاصمة المقدسة ووزارة الصحة ووزارة التجارة؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة للوقاية من انتشار فيروس كورونا // انتهى //16:11ت م0106

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