شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الصحة معدلات الإصابة أعلى مما كانت عليه في مطلع عام 2021م والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - الصحة : تعافي907 من كورونا وتسجيل 916 إصابة جديدة

- شهدنا ارتفاعا في عدد الحالات للإناث بنسبة 55%

- ندعو ملاك الأسواق التجارية إلى التقيد بالاحترازات

- مواعيد الجرعات الثانية ستصل للمستفيدين والأولوية لمن تجاوزوا 60 عاما

- متحدث الداخلية : رصدنا أكثر من 27 الف مخالفة كورونا خلال أسبوع

أعلنت وزارة الصحة ، اليوم ، عن تعافي 907 حالات ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 388702 حالة ، وتسجيل916 إصابة جديدة بكورونا ، و 13 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6823 حالة ، فيما وصل عدد الحالات النشطة 9445 منها 1044 حالة حرجة.

وقال متحدث وزارة الصحة د محمد العبد العالي : لا نزال في مرحلة قلق ورصد أعداد من تسجيل الحالات، وتعتبر أعلى مما كانت عليه في مطلع عام 2021م ، شهدنا ارتفاعا في عدد الحالات للإناث بنسبة 55% ، و لا نزال نرصد ارتفاعًا بمنحنى الإصابات بكورونا، وهناك ارتفاع عدد الحالات الحرجة المصابة بـكورونا إلى 1044 و منطقة الرياض تسجل 402 إصابة .

ودعا متحدث الصحة ملاك الأسواق التجارية إلى التقيد بالاحترازات ، وذلك بعد رصد سلوكيات غير جيدة في الأسواق والمقاهي خلال شهر رمضان .

واشار الدكتور العبد العالي إلى أن مواعيد الجرعات الثانية ستصل للمستفيدين والأولوية لمن تجاوزوا 60 عاما

ومن جانبة قال متحدث وزارة الداخلية: مستمرون في رصد مخالفات الإجراءات الاحترازية ، وقد رصدنا عدم تقيد بعض المشاهير بالاحترازات واتخذنا اللازم بشأنها ، وسجلت منطقة الرياض أكثر من 9.4 آلاف مخالفة للاحترازات ، وهناك أكثر من 27 ألف مخالفة للاحترازات في كافة مناطق المملكة