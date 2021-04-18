قائمة الدول المستفيدة من المساعدات السعودية .. اليمن تتصدر بـ 17.9 مليار دولار

الدمام - شريف احمد - • سوريا من أكثر الدول المستفيدة بـ 6.6 مليار دولار يليها مصر بـ 2.3 مليار دولار

• مساعدات لفلسطين بـ 2,06 مليار دولار والسودان 1,5 مليار دولار وميانمار 1,4 مليار دولار

• الأمم المتحدة والبنك الآسيوي للاستثمار والأمانة العامة لمجلس التعاون أعلى جهات مستفيدة

جهود كبيرة يقوم بها مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية ، وكشف تقرير منصة المساعدات السعودية لشهر مارس 2021م عن آخر المستجدات المتعلقة بالمساعدات التي تقدمها المملكة ، حيث جاء المبلغ الإجمالي للمساعدات المقدمة ، 51.23 مليار دولار بما يعادل 192.12 مليار ريال.

وجاء ترتيب أعلى الدول تلقيا للمساعدات، كالتالي : اليمن 17.9 بواقع مليار دولار ، يليه سوريا بـ 6.6 مليار دولار، ثم مصر بـ 2.3 مليار دولار ، وفلسطين 2,06 مليار دولار ، والسودان 1,5 مليار دولار ، وميانمار 1,4 مليار دولار.

وجاءت المساهمات التي قدمتها المملكة للمنظمات والهيئات الدولية ، بواقع 560 مساهمة، وعدد الجهات المستفيدة 48 جهة ، والمبلغ الإجمالي 2.21 مليار دولار أمريكي بما يعادل 8.30 مليار ريال سعودي.

وأعلى خمس جهات مستفيدة من المساعدات كالتالي : الأمم المتحدة بواقع 309.7 مليون دولار ، يليها البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بحوالي 305.3 مليون دولار ، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بـ 251.2 مليون دولار، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بـ 238,6 مليون دولار ، والبنك الإسلامي للتنمية 173,4 مليون دولار