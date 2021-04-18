الحصول علي بطاقة سيجنتشر الراجحي.. المميزات وقيمة الرصيد

يقدم بنك الراجحي في المملكة العربية السعودية الكثير من العروض والخصومات بجانب العديد من الخدمات المميزة والتي جعلته في قائمة البنوك السعودية الهامة والكبيرة، حيث يقدم عروض ورصيد علي بطاقة سيجنتشر الراجحي ضمن الخدمات التي لاقت استحسان وإعجاب الكثير من العملاء والتي يمكن الحصول عليها واستخدمها في السحب النقدي أو في المشتريات المختلفة بما يتناسب مع الضوابط الشرعية، ويحصل العميل علي الرصيد والخصومات في حالات معينة حددها المصرف، كما أن بطاقة سيجنتشر الراجحي تحقق العديد من المميزات لحاملها.

وفي السطور التالية نتعرف علي بطاقة سيجنتشر الراجحي والمميزات التي تقدمها، بالإضافة إلي قيمة الخصومات الفورية التي يحصل عليها العميل ومزايا خدمة KIWI وغيرها من المعلومات المتعلقة.

بطاقة سيجنتشر الراجحي

تعتبر بطاقة سيجنتشر من ضمن بطاقات الراجحي وهي بطاقة ائتمانية يعتمد عليها بشكل كلي علي تمويل الربح بالإضافة إلي تقديم كافة سبل الراحة والمزايا المختلفة، وجاءت الفكرة لتمويل بعض الضوابط الشرعية حيث يتم إيداعها حتي تستغل بعض المبالغ التمويلية في حساب البطاقة والتي تسخدم في المشتريات أو من خلال السحب النقدي.

وتختلف قيمة الربح من البطاقة علي حسب قيمة المبلغ الموجود فيها حيث تصل إلي بعض الأحيان إلي 1.99% شهريا، ويتم احتسابها عند البدء في تقسيط المستحقات الموجودة في البطاقة ويمتلك الراجحي شبكة متواصلة في المملكة في جميع الأماكن ليتم الاستفادة من الخدمة، ويتم الحصول علي رصيد بطاقة سيجنتشر الراجحي من خلال شعار الفيزا العالمي، كما تساعد في البحث علي حساب المواطنين الذين لديهم مشاريع للبيع في المناطق التجارية بالإضافة إلي أجهزة البيع ويمكن الدفع من خلال أجهزة الصراف الآلي المنتشرة في المملكة العربية السعودية وفي العديد من دول العالم.

مميزات الحصول على بطاقة سيجنتشر الراجحي

هناك الكثير من المميزات التي يحصل عليها حامل بطاقة سيجنتشر الراجحي حيث تعد من أفضل البطاقات لما فيها من خصائص ومميزات نذكر منها ما يلي:

يحصل العميل علي مكافأة عبارة عن عدد من النقاط عند شراء بعض المنتجات المحلية بمقدار ريال واحد وفي حالة شراء المنتجات الدولية يحصل علي ثلاث نقاط.

الحصول علي خدمات المساعدة عن شراء التذاكر من المطاعم الكبري والطيران والفنادق وبعض محلات استئجار السيارات.

يمكن لحامل الباقة الدخول في صالات الانتظار الموجود في المطارات المختلفة حول العالم والتي يتخطي عددها ألف صالة.

الحصول علي خدمة الاستقبال والمساعدة للحصول علي خصم قد يصل إلي 30%.

مزايا خدمة KIWI

تعتبر خدمة KIWI من المميزات التي تقدمها بطاقة سيجنتشر الراجحي، والتي من خلالها يحصل العميل علي مميزات خاصة في الفنادق الفاخرة ومعاملة خاصة علي النحو التالي:

يحصل العميل علي ترقية بشكل تلقائي عن الوصول إلي الفنادق.

يحصل علي الإفطار بشكل مجاني دون أي رسوم.

يحصل العميل علي دعم بقسيمة تصل إلي 25 دولار أمريكي لكافة المأكولات والمشروبات الموجودة.

تقدم البطاقة خصم عند شراء المستتريات المختلفة بدون أي نسبة أرباح عند التقسيط الشهري من المحلات التجارية.

رصيد بطاقة سيجنتشر الراجحي

يتحدد قيمة رصيد بطاقة سيجنتشر الراجحي، من إجمالي الاستهلاك خلال شهرين من تاريخ إصدار البطاقة، ولصاحب البطاقة حرية تحديد الرصيد الخاصة بها، ووضع بنك الراجحي حد أدني للبطاقة وأخر أقصي علي النحو التالي: