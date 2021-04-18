أماكن وجود تطعيم فايزر في مكة وطريقة التسجيل لأخذ اللقاح

يبحث الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، علي أماكن تقديم لقاح فايزر الأمريكي في منقطة مكة المكرمة، من أحل الحصول علي اللقاح، للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد والتي تفاقمت الفترة الأخيرة وأصبحت كابوس العالم علي الرغم من تقديم الكثير من اللقاحات، وتوسعت المملكة العربية السعودية في توزيع المراكز الصحية التي تقدم التطعيمات الخاصة بلقاح كورونا وذلك حتي يحصل أكبر عدد ممكن من المواطنين والمقيمين في المملكة علي اللقاح للسيطرة علي الجائحة والتقليل من عدد إصابات كورونا في السعودية للعودة إلي الحياة الطبيعية، ويعتبر لقاح فايزر الأمريكي من اللقاحات التي اعتمدت عليه السلطات السعودية في التطعيم بجانب لقاحات آخري.

وفي السطور التالية نتعرف علي أماكن تواجد تطعيم فايزر الأمريكي في المملكة العربية السعودية وفي منطقة مكة المكرمة بالتحديد بالإضافة إلي طريق التسجيل للحصول علي تطعيم كورونا وطريقة حج ميعاد لتلقي اللقاح وغيرها من المعلومات المتعلقة.

لقاح فايز الأمريكي وأهم مميزاته

قد يهمك:

أعلنت هيئة الغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية الاعتماد علي لقاح فايزر الأمريكي منذ شهر ديسمبر الماضي، وهو لقاح من إنتاج شركة فايزر الأمريكية بالتعاون مع شركة بيونتيك الألمانية، وهو لقاح يعتمد علي جزئية معين من الحمض النووي الخاص بفيروس كورونا وهو الـ RNA، والذي يتضن المعلومات الخاصة بالجينات الوراثية التي تؤدي إلي الإصابة بالفيروس وذلك عن طريق إنتاج جسم الإنسان لنوع من البروتين ومن ثم يترك الفيروس الدخول إلي الخلايا التي يتكون منها الفيروس.

وبعد حصول الأفراد علي تطعيم فايزر يقوم اللقاح بتنشيط الجهاز المناعي للجسم ويجعله يفرز أجسام مضادة للبروتين حيث تمنع الفيروس من اختراق الخلايا وتمنع الإصابة بالفيروس، وأكدت الكثير من الهيئات الصحية وشركات الأدوية أن البروتين الذي ينتجه الجسم سيكون هو الخيط وأداة الوصول إلي اللقاح المضاد للفيروس ومن ثم القضاء علي الوباء.

وأكدت شركة فايزر الأمريكية في دراسات علمية لها، أن معدل الفاعيلة الخاصة بلقاحها يصل إلي 95%، بالإضافة إلي أنه غير ضار لكبار السن والعجائز وأنه آمن للجميع، ويتطلب التحصين من الوباء الحصول علي جرعتين من اللقاح علي أن يتم الفصل بينهم بمدة 3 أسابيع لتفعيل جهاز المناعة ومن الوقاية من الفيروس.

أماكن تواجد تطعيم فايرز الأمريكي في مكة

افتحت السلطات السعودية متمثلة في وزارة الصحة السعودية وبالتعاون مع الإمارات العربية الكثير من مقرات تطعيم المواطنين والمقيمين بلقاح فيروس كورونا وتحصينهم، حتي يتثني لهم تطعيم أكبر عدد ممكن من الأفراد في المملكة للقضاء علي الفيروس، وفي مكة المكرمة افتتحت السلطات نحو 13 مقر لتقديم لقاح كورونا والتي جاءت علي النحو التالي:

المركز الخاص باللقاح في البحيرات. مدينة الملك عبدالله الطبية. المركز الخاص باللقاح في عين شمس. المركز المخصص لتقديم اللقاح في القرية. مركز صحة الشرائع 2. المركز الخاص باللقاح في ملقية. المركز الصحي التخصصي. المركز الخاص باللقاح في الشرائع العليا. مركز صحة المعابدة. المركز الخاص بالصحة في خليص. المركز الخاص باللقاح في الهنداويه. جامعة أم القرى. مركز صحة العوالي.

كيفية التسجيل لأخذ تطعيم فيروس كورونا

يتطلب الحصول علي لقاح فايز الأمريكي في المملكة العربية السعودية، ضرورة التسجيل في تطبيق صحتي الإلكتروني الذي أطقلته السلطات السعودية، حيث يمكن للمواطنين والمقيمين التسجيل بكل سهولة، بحيث يتم وضع اسم المسجل علي قوام الانتظار ومن الحصول علي التطعيم ويمكن التسجيل عن طريق إتباع الخطوات التالية:

تحميل تطبيق صحتي الإلكتروني علي الهاتف المحمول ومن ثم إنشاء حساب خاص بالمستخدم علي التطبيق.

تسجيل الدخول علي الحساب بعد إنشائه ومن ثم يتم الضغط علي زر لقاح كورونا.

تحديد الفرد الذي سيحصل علي لقاح كورونا سواء كان المستخدم نفسه أو فرد تابع له.

ملء الاستبيان والبيانات المطلوبة بكل دقة ومن ثم يتم الضغط علي أيقونة التالي.

استلام المستخدم رسالة تفيد بنجاح إرسال الطلب.

طريقة حجز ميعاد لتلقي اللقاح

بعد أن يستقبل المستخدم رسالة نصية تفيد بحلول موعد دروه للحصول علي اللقاح، يكون عليه حجز موعد بشكل مسبق للذهاب إلي أقرب فرع له لتقلي أولي جرعات التطعيم ، ويمكن حجز موعد من خلال تطبيق صحتي الإلكتروني التابع لوزارة الصحة عن طريق إتباع الخطوات التالية: