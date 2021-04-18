شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 3500 جولة ميدانية رقابية لصحة القصيم في الربع الأول من 2021 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشفت إدارة الالتزام بصحة القصيم لـ«الخليج 365» تنفيذ 3758 جولة رقابية على المستشفيات الحكومية والخاصة والمجمعات العامة والمتخصصة والصيدليات الأهلية ومراكز الخدمات المساندة خلال الربع الأول، إذ نفذت بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء حملاتها التفتيشية على الصيدليات الخاصة التي بلغت 1924 جولة.

وأوضحت صحة القصيم أن الحملات التفتيشية تهدف إلى التأكد من صلاحية الأدوية الموجودة في الصيدليات، والتأكد من عدم صرف المضادات الحيوية إلا بوصفات طبية، وتوفر الأدوية المعتمدة من وزارة الصحة، إضافة إلى التأكد من عدد المجموعات الدوائية الأساسية الواجب توفرها في الصيدليات، لافتاً إلى سعي صحة القصيم إلى توعية المستهلك من خلال فعاليات هذه الحملة.

فيما بلغت الجولات الميدانية الرقابية على المستشفيات الخاصة والحكومية 715 جولة وذلك لرصد أي مخالفات تؤثر سلبًا على جودة خدماتها للمرضى والمراجعين، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة التي تشمل الإغلاق التحفظي لحين تصحيح الأوضاع وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة.

وبلغت الجولات الرقابية على المجمعات الطبية العامة والخاصة 877 جولة فيما بلغت الجولات الرقابية على المختبرات والخدمات الصحية المساندة 243 جولة.