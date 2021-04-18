شكرا لقرائتكم خبر عن 91 ألف طالب وطالبة «متوسط وثانوي» في تبوك يستهلون ‫اختباراتهم اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - يؤدي أكثر من 91 ألف طالب وطالبة في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1442هـ «عن بُعد»، اليوم (الأحد) السادس من شهر رمضان الموافق 18 أبريل 2021م.

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري، أن إدارة التعليم أتمت جميع الترتيبات اللازمة لضمان سير أعمال الاختبارات بيسر وسهولة، إلى جانب إعداد خطة إشرافية تتضمن زيارات ميدانية للمشرفين والمشرفات للوقوف على الاستعداد في جميع مدارس المنطقة، ومتابعة سير الاختبارات «عن بُعد» عبر المنصات التعليمية، ورفع تقارير يومية عن سير العمل أثناء الاختبارات وحل التحديات الميدانية والتقنية الطارئة.

ووجّه مدير التعليم قادة وقائدات المدارس بضرورة الحرص على تشكيل اللجان المنظمة لأعمال الاختبارات وتوزيع المهام والمسؤوليات، ورصد الدرجات في نظام نور وإنهاء أعمال الفصل الدراسي الثاني في الأوقات المحددة، مؤكداً دور الأسرة كشريك مهم في دعم رحلة نجاح الأبناء الطلاب والطالبات، وتهيئة الأجواء التربوية المناسبة لأبنائهم لأداء الاختبارات بكل يسر وهدوء.

وتمنى العُمري التوفيق لجميع الطلاب والطالبات في جميع المراحل، مؤكداً أهمية التقيد بالأدلة والتعليمات واللوائح المعنية بأنظمة الاختبارات، ومراعاة ما ورد فيها واعتماد تطبيقها، ومنها نظم وإجراءات الاختبارات في التعليم العام ودليل أدوات القياس والتقويم في التعليم الإلكتروني، وبروتوكولات أداء الاختبارات في المدارس والدليل التفسيري لتقويم الطلاب، وتوزيع درجات المواد الدراسية للتعليم «عن بُعد».

وكانت اختبارات المرحلة الابتدائية قد بدأت في اليوم الأول من رمضان، إذ أدى 70 ألف طالب وطالبة من الصف الثالث وحتى السادس اختبارات الفصل الدراسي الثاني عن بُعد، وذلك خلال اليوم الدراسي من الساعة 3- 5 عصراً عبر منصة «مدرستي».

من جهةٍ أخري بدأت وحدة الخدمات الإرشادية في إدارة التوجيه والإرشاد في تعليم تبوك، بتقديم الاستشارات الهاتفية على رقم الهاتف 0144253192، للرد على استفسارات الأبناء الطلاب وأولياء أمورهم خلال فترة اختبارات الفصل الدراسي الثاني.

وقال مدير إدارة التوجيه والإرشاد يحيى العطوي، أنه تم التركيز في إدارة التوجيه والإرشاد على هذه الفترة المهمة، وحرصت على تفعيل أحد برامجها الإرشادية التربوية المتمثلة بـ «التهيئة للاختبارات» خصوصاً هذا العام، إذ تقدم «عن بُعد» في ظل الظروف الحالية الاستثنائية.