شكرا لقرائتكم خبر عن «التخصصات الصحية» تعتمد مستشفى شرق جدة مركزاً تدريبياً لطب الطوارئ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بناء على زيارة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لمستشفى شرق جدة، والمخولة باعتماد البرامج التدريبية في المراكز التدريبية المعتمدة، واستناداً على لائحة الاعتماد المؤسسي والبرامجي وقواعدها التنفيذية ومعايير الاعتماد البرامجي، فقد تقرر اعتماد مستشفى شرق جدة للبرنامج التدريبي «طب الطوارئ»، الذي تم اعتماده كبرنامج مشترك ولمدة 4 سنوات بطاقة استيعابية 8 مقاعد. وذلك بعد تحقيقه لمعايير ومتطلبات الهيئة، نتيجة توافق الإمكانات والتجهيزات العالية مع المتطلبات والشروط.