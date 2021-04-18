شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: تسجيل 916 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، عن تسجيل 916 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لفيروس كورونا، عن تسجيل 907 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 388,702 حالة، فضلًا عن تسجيل 13 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6823 حالة.