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متحدث الصحة: اقبال ضعيف من النساء للحصول على لقاح كورونا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي اليوم الأحد أن هناك اقبال ضعيف من النساء للحصول على لقاح كورونا.

ودعا متحدث الصحة النساء للطمأنينة حول اللقاح مؤكداً مأمونيته ومفعوله ضد ، وفقاً لـ " عكاظ " .

كما كشف متحدث الصحة عن رصد تجاوزات في المطاعم أثناء شهر رمضان المبارك ، داعياً جميع المطاعم .

وناشدت وزارة الصحة بشكل فوري كبار السن من الفئة العمرية من (75) عامًا وأكثر، للتوجه إلى أقرب مركز لقاحات كورونا في كافة مناطق المملكة، للتطعيم بلقاح كورونا ، دون حجز موعد مسبق .

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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