شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الصحة: اقبال ضعيف من النساء للحصول على لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي اليوم الأحد أن هناك اقبال ضعيف من النساء للحصول على لقاح كورونا.

ودعا متحدث الصحة النساء للطمأنينة حول اللقاح مؤكداً مأمونيته ومفعوله ضد فيروس كورونا المستجد ، وفقاً لـ " عكاظ " .

كما كشف متحدث الصحة عن رصد تجاوزات في المطاعم أثناء شهر رمضان المبارك ، داعياً جميع المطاعم .

وناشدت وزارة الصحة بشكل فوري كبار السن من الفئة العمرية من (75) عامًا وأكثر، للتوجه إلى أقرب مركز لقاحات كورونا في كافة مناطق المملكة، للتطعيم بلقاح كورونا ، دون حجز موعد مسبق .