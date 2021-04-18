شكرا لمتابعة خبر عن جامعة الإمام محمد بن سعود تحذر من الانضمام لمجموعات مشبوهة أثناء الاختبارات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذرت عمادة التعليم عن بعد في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، اليوم الأحد، من الانضمام لمجموعات (في الإنترنت أو غيرها) لها طابع مشبوه من حيث مشاركة الإجابات أثناء تأدية الاختبارات الإلكترونية.

وأوضحت أنه يعد ذلك محاولة غش، ومن ثم سترفع الطالب إلى الجهات القانونية بالجامعة ؛ لتطبيق الإجراءات النظامية بحقه، ‏والتي تصل إلى الرسوب في جميع المقررات أو الفصل النهائي من الجامعة أو بهما كليهما.

وأكدت العمادة، على أنه يجب الابتعاد عن الانضمام إلى أي مجموعة في هذا الصدد، في وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها ؛ لئلا تكون عرضة لاتخاذ الإجراءات النظامية.