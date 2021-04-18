شكرا لمتابعة خبر عن مدى خطورة فيروس كورونا على «المدخنين» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت وزارة الصحة، أن المدخن ضمن الفئات الأشد تأثرًا بمضاعفات فيروس كورونا المستجد ؛ حيث يُسهم التدخين في ضعف وظيفة الرئة عند المدخن ويصعب عملية محاربة الفيروسات في الجسم ويرفع خطر الإصابة بالعديد من الالتهابات وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى.

ونصحت الوزارة المدخن بحجز موعد في عيادات مكافحة التدخين عبر تطبيق موعد للاستفادة من الخدمات التي تقدمها هذه العيادات التي جهزتها الصحة في كافة مناطق المملكة.

خطر التدخين على الصحة

وهناك عدة حقائق عامة عن التدخين؛ فهو يحرمك من عيش حياة صحية خالية من الأمراض، ويسبب أغلب الوفيات الناجمة عن الانسداد الرئوي المزمن؛ حيث إنه لا يوجد حتى الآن علاج للانسداد الرئوي، ويبطئ نمو الرئتين في مرحلة الطفولة وسن البلوغ.

ويزيد التدخين نسبة الإصابة بمرض السل والوفاة بسببه، ويزيد العرضة للإصابة بداء السكري من النوع الثاني، ويؤثر في فعالية أدوية ضغط الدم، ويعجل ظهور التجاعيد وشيخوخة البشرة، فيما يعتقد البعض أن التدخين يهدئ الأعصاب.

وأظهرت الدراسات أنه يزيد التوتر والضغوط النفسية، بينما القطران الموجود في السجائر يسبب تصبغات بالأصابع والأسنان، والنيكوتين الموجود في السجائر مادة تسبب الإدمان مثل الهيروين والكوكايين.

النيكوتين:

يعد النيكوتين هو المادة المخدرة التي تؤدي إلى الادمان، فعند استنشاق دخان السيجارة فإن مادة النيكوتين تعبر من

الدورة الدموية فتصل إلى الدماغ في أقل من 10 ثوان.

التدخين السلبي:

تزداد احتمالية الإصابة بسرطان الرئة وأمراض القلب عند المعرضين لدخان السجائر وليس المدخنين فقط، كما زادت نسبة الوفيات بسبب أمراض القلب الناجمة عن التعرض لدخان السجائر (المدخنين السلبيين)، وتزداد احتمالية إصابة الرضع المعرضين لدخان السجائر ببعض الأمراض مثل: التهاب الشعب الهوائية، والإلتهاب الرئوي، والتهابات الأذن.

السجائر الإلكترونية:

السيجارة الإلكترونية ليست مجرد بخار ماء، بل يحتوي هذا البخار على مواد أخرى تسبب السرطان، فلا مجال لمقارنتها بالهواء النقي، وأغلب السجائر الإلكترونية تحتوي على النيكوتين الضار بالصحة ويؤدي إلى الإدمان.

الشيشة:

يعتقد الأغلبية أن الشيشة أقل ضرًرا من السجائر، وفي الواقع هي تحمل النيكوتين ولها نفس أضرار التدخين.

التدخين غير المباشر:

يطلق هذا المصطلح على استنشاق بقايا الدخان العالق في الهواء بعد إطفاء السجائر حتى وإن لم تكن رائحته قوية، وقد أظهرت الدراسات أنه ملوث للهواء وضار بالصحة مثل التدخين السلبي، حتى فتح النوافذ (سواء في المنزل أو السيارة) لا يكفي لطرد الدخان العالق بالمكان.

مضاعفات التدخين:

يسبب النيكوتين الإدمان و ضيق الشرايين و الأوردة، والقطران يسبب سرطان الرئة و ضيق المجاري التنفسية، فيما أول أكسيد الكربون يقلل من كفاءة كريات الدم الحمراء في نقل الأكسجين مما يؤدي إلى نقص تزويد القلب وأعضاء الجسم به فيتنج عنه: تصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم، انتفاخ الرئة والتهاب القصبات الهوائية، الجلطة القلبية (الذبحة الصدرية)، ضمور عصب الإبصار، السكتة الدماغية، تساقط الأسنان، احتشاء القلب.