شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ "المطلق" يوضح من هم أهل الله وخاصته وكيف يكون المرء منهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح الشيخ الدكتور عبد الله المطلق عضو هيئة كبار العلماء من أهم أهل الله وخاصته وكيف يكون المرء منهم .

وقال الشيخ عبد الله المطلق في برنامج "فتاوى " المذاع على قناة السعودية أن أهل الله تعالى هم أهل القرآن الذين يتلون القرآن الكريم ويتدبرونه ويتأثرون به ويعملون به ويستشفون به .

وأضاف الشيخ عبد الله المطلق أن الطريق لأن يكون الشخص من أهل الله هو القرآن الكريم بالقراءة والتدبر والحفظ ، مشيراً إلى أن هناك من لا يعرف القراءة والكتابة واجتهد حتى حتى حفظ القرآن الكريم .