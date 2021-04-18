شكرا لمتابعة خبر عن شروط تسجيل بلاغ تغيب للعمالة المنزلية عبر «أبشر» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأحد، أن ‏خدمة تسجيل بلاغ التغيب عن العمل للعمالة المنزلية تنفذ إلكترونياً عبر منصة "أبشر" وهذه الخدمة تمكن صاحب العمل من بلاغ التغيب "تسجيل هروب" آليًا.

وقالت أنه يتم التحقق من الشروط التالية أثناء تسجيل بلاغ التغيب:

- أن تكون الإقامة سارية المفعول.

- يكون البلاغ مرة واحدة فقط لكل مكفول.

- يمكن إلغاء بلاغ التغيب خلال 15 يومًا فقط عبر خدمة تواصل على منصة أبشر.

- أن لا يكون هناك تأشيرة خروج نهائي مصدرة للعامل.

- إذا تجاوز 15 يومًا، لا يتم إلغاؤه نهائياً ويحول المقيم إلى قائمة المراقبة ويرحل ويمنع من دخول المملكة.