شكرا لمتابعة خبر عن المساحة الجيولوجية: زلزال إيران شعر به سكان الشرقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قالت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية أن الهزة الأرضية التي ضربت إقليم بوشهر جنوبي إيران صباح اليوم بقوة 5.9 درجة شعر بها سكان محافظات المنطقة الشرقية دون تسجيل خطورة.

ومن جانبه، أوضح المتحدث الرسمي بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل: أن الهزة الأرضية التي ضربت إقليم بوشهر جنوبي إيران بلغت بقوتها 5.9 درجة على مقياس ريختر وبعمق 10 كيلومترات تم الاحساس بها في أجزاء من المنطقة الشرقية ولم يكن لها أي خطورة تذكر، بحسب صحيفة اليوم.

وأضاف أن المركز الوطني للزلازل والبراكين لديه28 محطة للرصد الزلزالي في المنطقة الشرقية ، تراقب على مدار الساعة وترسل بياناتها الى المركز الوطني للزلازل والبراكين في هيئة المساحة الجيولوجية بمدينة جدة ،وبدوره يقوم المركز بإبلاغ الجهات المعنية للقيام بدورها.