شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الفيصل عبر "المسار": سياسة الولايات المتحدة قدمت العراق لإيران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أكد الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، في ختام حواره في برنامج المسار على شاشة التلفزيون السعودي، أن سياسة الولايات المتحدة قدمت العراق لإيران، مضيفًا؛ "لن أغير أي خطوة خطوتها في السابق" .

"رحلة حياة" استعرضها الأمير تركي الفيصل في حوار شيق وغير مسبوق مع الدكتور غنام المريخي، حيث انتقل بين أبرز محطات حياته وعمله في الاستخبارات والسلك الدبلوماسي.

وتناولت طاولة النقاش أبرز نقاط الاختلاف بين المملكة والولايات المتحدة خصوصاً بما يتعلق بالتدخل الأمريكي في العراق؛ حيث كشف الأمير تركي عن سر الخلاف الذي نشب بين كوندليزا رايس والأمير سعود الفيصل - رحمه الله - بعد تصريحه عن تقديم الولايات المتحدة لإيران.

وأبان كيف ساهم التدخل العسكري الأمريكي الذي كانت ترفضه المملكة بتقديم العراق "على طبق من فضة" للنظام الإيراني، كما كشف سموه عن مقترح قدمته المملكة سابقاً للولايات المتحدة حول استبدال القوات الأمريكية في العراق بقوات عربية وإسلامية إلا أن ذلك المقترح لم يلقى القبول الأمريكي.

وتعد حلقة الأمير تركي بن فيصل آل سعود، إحدى حلقات برنامج المسار والذي يعرض على القناة السعودية يومياً في شهر رمضان المبارك في تمام الساعة الواحدة صباحاً ليستعرض مسيرة نجاح وقصص لم تروى في حياة مجموعة من أبرز الشخصيات الملهمة والناجحة في المجتمع.