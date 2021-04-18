شكرا لمتابعة خبر عن التأمنيات الاجتماعية توضح شروط ضم مدد الاشتراك السابقة لنظام التقاعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية شروط ضم مدد الاشتراك السابقة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية إلى مدد التقاعد المدني أو العسكري.

وقالت المؤسسة أن الشروط تتضمن ما يلي: أن يتقدم المشترك بطلب الضم قبل انتهاء خدمته في النظام الأخير، و ألا يكون المشترك قد تسلم عن تلك المدة مكافأة أو معاشا، ألا تقل المدة المطلوب ضمها عن سنة.

كما اشترطت بأن لا يزيد عمر المشترك على 59 عاماً عند طلب الضم عدا المشترك الذي على رأس العمل الخاصع للنظام الأخير في 24 شوال 1437هـ، فيتم قبول طلب الضم حتى لو تجاوز في تاريخ تقديم الطلب سن 59 عاماً، و ألا يكون المعاش في النظام الأول قد استحق بسبب العجز.