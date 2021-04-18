جامعة نجران: أكثر من 19 ألف طالب وطالبة أدّوا الاختبارات النهائية

أصدرت جامعة نجران تقريرًا إحصائيًا يبرز تفاصيل الأسبوع الأول من الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني .

وأظهر التقرير أنَّ عدد الاختبارات النهائية المنعقدة للأسبوع الأول بالجامعة بلغ 737 اختبارًا، وعدد الطلاب الذين أدوا الاختبارات بلغ 19039 طالبًا وطالبة.

واستعرض التقرير إحصائيات الدعم الفني وما قدمته الجامعة من خدمات مساندة، بتسجيل الاستفسارات بواقع 288 عبر الواتساب، و50 عبر الهاتف، و14 من خلال تويتر، و10 من خلال التواصل المباشر.

وأبانت الجامعة أنها تسخر كافة إمكاناتها ومنصاتها الإلكترونية وكثفت الجهود لإنجاح الاختبارات النهائية، مما أسهم في سلاسة ولوج الطلاب إلى مواقع اختباراتهم الافتراضية ودخولهم لها بيسر وسهولة، مؤكدة مواصلتها تطوير منظومتها الإلكترونية وفقًا لأعلى المواصفات والمقاييس، لضمان استمرار العملية التعليمية والتدريسية بجودة عالية.

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