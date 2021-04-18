التأمينات الاجتماعية تحدد المدة اللازمة للإبلاغ عن إصابة العمل

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، المدة اللازمة للإبلاغ عن إصابة عمل، مشيرة إلى حالات إصابات العمل.

وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن المصاب أو من ينوب عنها يلتزم بإبلاغ صاحب العمل خلال 7 أيام من تاريخ وقوع الإصابة.

وأكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن صاحب العمل أو من ينوب عنه يلتزم بإبلاغ المؤسسة خلال 3 أيام من تاريخ إبلاغه.

حالات إصابات العمل من التأمينات الاجتماعية

وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن إصابة العمل تعتبر في أي من هذه الحالات: الحادث الذي يقع للمشترك أثناء العمل أو بسببه.

والحادث الذي يقع للمشترك أثناء طريقه من مسكنه إلى مقر العمل أو العكس أو أثناء طريقه من مقر عمله إلى المكان الذي يتناول فيه الطعام أو إلى المسجد والعكس، وفقًا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وكذلك الحادث الذي يقع للمشترك أثناء تنقله بقصد أداء مهمة كلفه بها صاحب العمل والإصابة بأي من الأمراض التي يثبت أنها ناجمة عن العمل، وفقًا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

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