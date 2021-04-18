5 شروط  لضم مدد الاشتراك السابقة إلى التقاعد المدني أو العسكري

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنَّ بإمكان المستفيد ضم مدد اشتراكاته السابقة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية إلى مدده في التقاعد المدني أو العسكري في أي وقت.

وأكّدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن شروط ضم مدد الاشتراك تتمثل فيما يلي:

1-أن يتقدم المشترك بطلب الضم قبل انتهاء خدمته في النظام الأخير.

2-أن لا يكون المشترك تسلم عن تلك المدة مكافأة أو معاشًا.

3- أن لا تقل المدة المطلوب ضمها عن سنة.

4-أن لا يزيد عمر المشترك عن 59 عامًا عند طلب الضم عدا المشترك الذي على رأس العمل الخاضع للنظام الأخير في 24 /10/1437هـ، فيتم قبول طلب الضم حتى لو تجاوز في تاريخ تقديم الطلب سن 59 عامًا.

5-أن لا يكون المعاش في النظام الأول استحقّ بسبب العجز.

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