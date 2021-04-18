«الحصيني» يتوقع هطول أمطار على 6 مناطق بالمملكة في سادس أيام رمضان

توقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، - سادس أيام شهر رمضان المبارك - هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر تكون من خفيفة لغزيرة مع حبات برد على مناطق عدة بالمملكة خلال الساعات المقبلة.

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «متوقع خلال الـ"24" ساعة القادمة - إن شاء الله -من اليوم الأحد 1442/9/6هـ، حتى صباح الاثنين 1442/9/7هـ أمطار متفاوتة من مكان إلى أخر من خفيفة لغزيرة وحبات برد على أجزاء من مناطق مكة والمدينة ومرتفعات الباحة وعسير وجازان وشرقها تمتد إلى أجزاء من أقصى جنوب وغرب منطقة الرياض».

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى منطقتي المدينة المنورة وتبوك، كذلك على الأجزاء الغربية من منطقة الرياض. كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية وأجزاء من وسط المملكة.

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