وزارة العدل تحدد المسار المؤسسي للدعوى قبل إحالتها للمحكمة

حددت وزارة العدل المسار المؤسسي للدعوى القضائية قبل إحالتها للمحكمة؛ حيث يبدأ برفعها إلكترونيًا عبر بوابة ناجز.

وأوضحت وزارة العدل عبر حسابها على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن المسار المؤسسي للدعوى قبل إحالتها للمحكمة يبدأ برفع الدعوى إلكترونيا عبر بوابة ناجز، ثم استلام الطلب من مركز تدقيق الدعاوى.

ثم إرشاد المستفيد إلى إكمال المتطلبات والمرفقات، وتدقيق البيانات والمرفقات المطلوبة حسب نوع الدعوى ومطابقة الأطراف، وإحالة الطلب للمحكمة في حال اكتمال المتطلبات ثم يتم إرسال رسالة للمستفيد بقبول الطلب، وفقًا لوزارة العدل.

ومن أهداف مركز تدقيق الدعاوى، تبسيط ووضوح الإجراءات للمستفيدين، وتعزيز البناء المؤسسي للقضاء، ورفع فعالية الجلسة القضائية الأولى، ومساعدة المستفيد على اكتمال ملف دعواه، وتوحيد إجراءات قبول الدعوى، ومعالجة النواقص والملاحظات قبل إحالة الدعوى، وفقًا لوزارة العدل.

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