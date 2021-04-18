«أمانة نجران» تنفذ 941 جولة رقابية على المنشآت التجارية

نفّذت أمانة منطقة نجران 941 جولةً رقابيةً على المنشآت التجارية، أسفرت عن إغلاق منشأة تجارية، إضافة إلى إصدار 4 مخالفات على عددٍ من المنشآت لعدم التزامها بتطبيق الإجراءات الوقائية.

وشددت الأمانة على استمرار الأعمال الرقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، داعيةً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم 940 أو قنوات التواصل الخاصة بالأمانة.

اقرأ أيضًا:

أكثر من 900 جولة لمراقبة التزام المنشآت التجارية في نجران

«أمانة نجران» تغرّم مقاولين مخالفين في المنطقة بأكثر من 650 ألف ريال

أمانة نجران تنفذ 370 جولة رقابية وتغلق 26 منشأة مخالفة لإجراءات «كورونا»