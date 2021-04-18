مستشفى الملك فيصل بمكة يحصل على الاعتماد المؤسسي من «التخصصات الصحية»

حصل مستشفى الملك فيصل عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة على الاعتماد المؤسسي الكامل من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لمدة أربع سنوات؛ حيث يسعى المستشفى لتقديم الخدمات المميزة للمستفيدين من خدماته وفق أعلى معايير الجودة والتميز تماشياً مع أهدافه الاستراتيجية المتوائمة مع رؤية المملكة 2030م.

ويعد حصول المستشفى على الاعتماد المؤسسي انعكاسًا لاستيفاء كافة معايير متطلبات التدريب الذي يسهم في الوصول إلى التميز الوطني في التدريب الصحي.

وأشار المدير التنفيذي للمستشفى الدكتور أحمد بن موسى المالكي أن هذا الإنجاز هو نتيجة لتخطيط مستمر وعمل دؤوب وسعي حثيث لتطوير الأداء والارتقاء بالخدمات المقدمة، لافتاً أن ما تحقق تم بفضل الله أولًا ثم بتكاتف جهود منسوبي المستشفى.

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