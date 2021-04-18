

أبها 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واس

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة على ما أنجز من مراحل لتنفيذ مشروع الخط الناقل للمياه المجددة من محطات أبها وخميس مشيط باتجاه المنتزه الوطني ببيشة وهو أحد مشروعات الشركة المياه الوطنية الذي يأتي ضمن المشروعات الإستراتيجية الممكنة في المنطقة، مؤكدًا على أهمية تكثيف الجهود وتذليل أي عقبات أو تحديات تواجه إتمام تنفيذ المشروع.

وأوضح نائب رئيس شركة المياه الوطنية للمشاريع والخدمات الفنية المهندس منصور أبوثنين أن نسبة الإنجاز في المشروع وصلت حتى الآن إلى 40%، مشيراً إلى أن هذا المشروع يهدف إلى الاستفادة من المياه المجددة في تنمية الغطاء النباتي وزيادة التشجير والرقعة الخضراء وتنمية القطاع الزراعي في عسير، بالإضافة إلى استخدامه ضمن أعمال السقيا للمتنزهات والغابات الواقعة على اتجاهات الخط و بمحاذاته.

ويتكون المشروع المزود بأنظمة تحكم ومراقبة من خط ناقل بطول 100 كلم وبأقطار تتراوح بين 1000 - 1500 ملم مع 23 نقطة توصيل للخطوط الفرعية التي ستغذي المتنزهات والمزارع، إضافة إلى ثلاثة خزانات بسعة تتراوح بين 1000 إلى 5000 متر مكعب.

// انتهى //

14:34ت م

0083





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير منطقة عسير يطلع على مراحل تنفيذ مشروع الخط الناقل للمياه المجددة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.