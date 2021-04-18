السعودية اليوم / انطلاق فعاليات ملتقى "كيف تبني مسكنك" بجامعة الملك خالد



أبها 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واس

انطلقت اليوم فعاليات ملتقى "كيف تبني مسكنك"، الذي تنظمه جامعة الملك خالد ممثلة في كلية الهندسة من خلال منصة KKUx، بهدف تعريف المهتمين بقطاع العقار بأهم الخطوات في تملك المسكن، ومراحل بنائه في ظل التطورات المتسارعة في التشريعات في القطاع العقاري وتقنيات البناء.

وأكد معالي رئيس الجامعة الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي خلال التدشين أن قطاع الإسكان حظي برعاية ودعم كبير من القيادة الرشيدة، مشيرًا إلى أن الجامعة رأت الإسهام في هذا الجانب نظرًا لما يحظى به هذا القطاع من تحديث وتطوير بجانب مشاركة العديد من الجهات مع الجامعة في إطلاق هذا الملتقى منها جامعات سعودية أخرى وأمانة منطقة عسير ولجنة كود البناء السعودي وغيرها.

من جهته أوضح عميد كلية الهندسة الدكتور محمد آل مسفر أن هذا الملتقى يأتي للإسهام في تحقيق دعم برنامج جودة الحياة من خلال المسكن الآمن والمريح في إطار رؤية المملكة 2030.

يذكر أن الملتقى يستمر على مدى 6 أيام، ويناقش من خلال الاتصال المرئي 6 محاور من خلال 20 متحدثًا متخصصًا في مجال البناء والعمران، ويمكن التسجيل فيه ومتابعة الندوات من خلال الرابط: http://buildyourhouse.online .

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14:31ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.