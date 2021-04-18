السعودية اليوم / 175 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات نهاية العام بتعليم مكة



مكة المكرمة 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واس

أدى 175 ألف طالب وطالبة بمدارس مكة المكرمة اليوم، اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي 1442هـ -عن بعد-، في جميع المدارس الحكومية والأهلية بالمحافظة والقطاعات التعليمية التابعة لها.

وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي أن الإدارة أكملت استعداداتها لاختبارات نهاية العام وتهيئة كل الظروف المناسبة لأن يؤدوا الطلاب والطالبات اختباراتهم بكل يسر وسهولة، مبيناً أن الإدارة حرصت على تقديم أفضل الخدمات التربوية للأبناء، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الإرشادية للطلاب والطالبات بهدف تبصيرهم بطرق الاستذكار الجيدة والتخفيف من قلق الامتحانات والتحذير من العادات السيئة المسببة لتشتيت الانتباه والإرهاق ومتابعة من قبل قائدي وقائدات المدارس ومن مديري الإدارات ومكاتب التعليم والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات حيث يتم تنفيذ 1284 زيارة إشرافية فنية من قبل إدارة الإشراف التربوي.

ودعا الدكتور الزايدي الجميع على بذل كل الجهود لتذليل كل الصعاب، مبيناً أن الاختبارات تُمثل الصورة الحقيقية لانعكاس جهود الإدارة في الميدان، منوهاً بالتعاون والتكامل بين المدرسة والمنزل بما يسهم في إنجاح الاختبارات، متمنياً التوفيق لجميع الطلاب والطالبات.

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14:28ت م

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