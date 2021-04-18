

الرياض 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واس

تقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقتي مكة المكرمة والجوف بتقديم خدماتها للرجال والنساء ضمن مبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدة المتنقلة تقديم خدماتها اليوم في محافظة الكامل لمدة يومين، وفي مركز قيا لمدة يوم واحد، وتقوم الوحدة غداً بتقديم الخدمة في مركز أبو راكة لمدة يوم.

وتقدم الوحدات خدماتها للرجال والنساء في مركز الوادي بمنطقة الجوف لمدة أسبوع.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها، وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.

// انتهى //

14:22ت م

0078





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 4 مواقع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.