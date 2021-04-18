السعودية اليوم / سمو أمير الشرقية يتسلم التقرير السنوي للجنة "تراحم الشرقية"



الدمام 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالمنطقة الشرقية عبدالله آل سليمان يرافقه أعضاء اللجنة.

وتسلم سموه التقرير السنوي للجنة المتضمن منجزات عام 2020 وتوجّهات المرحلة المقبلة لتحقيق إستراتيجية تراحم الهادفة للتحول من الرعاية إلى التنمية تماشياً مع برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030.

واطلع سموه خلال اللقاء، على التقرير السنوي المتضمن الإنجازات التي حققتها "تراحم" الشرقية خلال العام 2020 والتي شملت تقديم (٢،٥٠٤) سلال غذائية لأسر السجناء بقيمة (2.103.381) ريالاً، بالإضافة إلى الإفراج عن 38 سجيناً معسراً بسداد مديونياتهم التي بلغت قيمتها (940.371) ريالاً، وسداد فواتير الكهرباء لـ 224 أسرة بقيمة 283.784 ريالاً، وتقديم أثاث منزلي وأجهزة كهربائية لـ 501 أسرة من الأسر التي ترعاها اللجنة في مختلف محافظات المنطقة الشرقية بقيمة بلغت 420.795 ريالاً، وسداد إيجارات 217 منزلًا بقيمة 1.419.212 ريالاً، بالإضافة إلى العديد من الخدمات والإنجازات في مسار العناية الأسرية حيث تم تقديم 12 دورة تدريبية لإرشاد زوجات السجناء وأبنائهم، والاستشارات الأسرية الهادفة لتحقيق الاستقرار الأسري والحفاظ على تماسك عائلات السجناء والمفرج عنهم والاستشارات والخدمات القانونية.

واطلع سموه على الحملة الإلكترونية التي تنفذها اللجنة خلال شهر رمضان المبارك في مختلف المنصات بهدف تنمية موارد اللجنة المالية، وإتاحة الفرصة لكافة فئات المجتمع للمساهمة مع اللجنة في تقديم رعاية اجتماعية خيرية شاملة للسجناء والمفرج عنهم وأسرهم.

وأشاد سموه بالتعاون والتكاتف بين أفراد المجتمع لمساعدة المحتاجين والمعسرين، منوهاً بما تقدمه القيادة من دعم ومساعدة للقطاع غير الربحي وحث على توفير كافة الإمكانيات لمساعدة المحتاجين في إشارة إلى حرص القيادة على تكافل المجتمع ونشر روح المساهمة والبذل والعطاء والتطوع بينهم.

وأعرب آل سليمان عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على استقباله ومتابعته ودعمه اللامحدود لكل ما من شأنه خدمة ورعاية السجناء وأسرهم بالمنطقة.

حضر اللقاء مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل، ومدير سجون المنطقة الشرقية نائب رئيس لجنة تراحم الشرقية العميد عبدالله النفجان، والمدير التنفيذي للجنة الدكتور يوسف الراشد، وعبدالرحمن بن فوزان الحمين.

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14:19ت م

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