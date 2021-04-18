السعودية اليوم / "واس" ترصد حركة الإقبال على شراء الحلا والمعجنات بداية شهر رمضان بالقصيم



بريدة 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واس

يقبل الأهالي والمتسوقين في منطقة القصيم على شراء الحلا والمعجنات بداية شهر رمضان المبارك ضمن قائمة الطلبات في مجتمعنا كونها الجزء الأساسي الذي يقدم على مائدة الإفطار إلى جانب القهوة العربية والشاي.

ورصدت وكالة الأنباء

وأوضح عدد من أصحاب محال الحلويات بالمنطقة أنه مع بداية شهر رمضان المبارك تنتعش الحركة التجارية مع الحرص على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، حيث يزداد الطلب على شراء الحلا والمعجنات وتوفرها بكميات تواكب الطلب العالي عليها، ومنها الكنافة والبسبوسة والبقلاوة وغيرها، والفطائر بأنواعها التي تحرص عليها الأسر لما لهذا الشهر الفضيل من مكانة وذكرى جميلة تُدخل البهجة والسرور في نفوس الكبار والصغار.

// انتهى //

14:06ت م

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بريدة 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واسيقبل الأهالي والمتسوقين في منطقة القصيم على شراء الحلا والمعجنات بداية شهر رمضان المبارك ضمن قائمة الطلبات في مجتمعنا كونها الجزء الأساسي الذي يقدم على مائدة الإفطار إلى جانب القهوة العربية والشاي.ورصدت وكالة الأنباء السعودية "واس" حركة إقبال المتسوقين في المنطقة على شراء العديد من الحلويات والمعجنات بجميع أنواعها .وأوضح عدد من أصحاب محال الحلويات بالمنطقة أنه مع بداية شهر رمضان المبارك تنتعش الحركة التجارية مع الحرص على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، حيث يزداد الطلب على شراء الحلا والمعجنات وتوفرها بكميات تواكب الطلب العالي عليها، ومنها الكنافة والبسبوسة والبقلاوة وغيرها، والفطائر بأنواعها التي تحرص عليها الأسر لما لهذا الشهر الفضيل من مكانة وذكرى جميلة تُدخل البهجة والسرور في نفوس الكبار والصغار.// انتهى //14:06ت م0070

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