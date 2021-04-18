السعودية اليوم / باكستان تسجل 6127 إصابة جديدة بفيروس كورونا



إسلام آباد 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واس

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 6127 إصابة بفيروس

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 756285 إصابة، منها 80559 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 16243 حالة وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 659483 حالة.

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14:04ت م

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إسلام آباد 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واسسجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 6127 إصابة بفيروس كورونا المستجد، و149 حالة وفاة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 756285 إصابة، منها 80559 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 16243 حالة وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 659483 حالة.// انتهى //14:04ت م0069

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