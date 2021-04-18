السعودية اليوم / الحجرف يؤكد أهمية تعزيز الاقتصاد الرقمي وتطوير مجالاته



الرياض 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واس

أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف ضرورة التنسيق والتعاون مع منظمة التعاون الرقمي لما لها من أهمية في تعزيز الاقتصاد الرقمي وتطوير مجالاته تنفيذاً لما ورد في إعلان العلا الصادر عن (قمة السلطان قابوس والشيخ صباح) ، معبراً عن تقديره الكبير لمبادرة تأسيس منظمة التعاون الرقمي.

جاء ذلك خلال توقيع مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مع الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى اليوم في مقر الأمانة العامة بالرياض.

وثمن معالي الأمين العام ما تقوم به دول المجلس من تبني التقنيات الناشئة والمتقدمة استجابة لمتطلبات المستقبل، واستعداداً لما سيفرضه من منافسة وتحديات تتطلب تكثيف الجهود والعمل بفكر استباقي في الدفع نحو التحول الرقمي، والاستفادة من فرص النمو المستدام في كافة المجالات، مقدراً عالياً جهود المملكة في طرح مبادرة تأسيس منظمة التعاون الرقمي والتي عقدت اجتماعها الأول الأسبوع الماضي، متطلعاً لتعزيز التعاون مع المنظمة الوليدة لتكامل الجهود نحو تسريع وتيرة التحول الرقمي وتحفيز الاقتصاد الرقمي.

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14:04ت م

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