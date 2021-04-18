السعودية اليوم / زلزالان بقوة 8ر2 و7ر2 يضربان الكويت



الكويت 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واس

ضرب زلزالان بلغت قوتهما 8ر2 و7ر2 درجة على مقياس ريختر، اليوم، دولة الكويت.

وأوضحت الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية أن الزلزالين وقعا عند الساعة 53ر9 والساعة 03ر10 صباحًا، تزامنًا مع الزلزال الذي ضرب إقليم بوشهر الإيراني، الذي يبعد 250 كم عن مدينة الكويت.

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14:03ت م

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