السعودية اليوم / 2261 مولوداً جديداً في مستشفيات صحة الجوف



سكاكا 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واس

استقبلت مستشفيات صحة الجوف 2261 مولوداً خلال الربع الأول من العام الجاري 2021م.

وأوضحت صحة الجوف أن 4 مستشفيات بالمنطقة تستقبل عمليات الولادة, مبينةً أن عدد المواليد في مستشفى النساء والولادة والأطفال بسكاكا بلغ 980 مولوداً, وعدد المواليد في مستشفى دومة الجندل العام بلغ 313 مولوداً, وفي مستشفى طبرجل العام بلغ عدد المواليد 923 مولوداً, وفي مستشفى صوير العام بلغ عدد المواليد 45 مولوداً، لافتةً أن أقسام المواليد تشهد العديد من المشروعات التطويرية, وتضم نخبة من الكوادر الصحية في عدد من التخصصات، ويتوفر فيها أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية.

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13:59ت م

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