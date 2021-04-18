السعودية اليوم / جمعية "كبدك" تقيم ندوة عن بعد بعنوان "أمراض وزراعة الكبد والصيام"



بريدة 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واس

‏أقامت الجمعية

وشارك في الندوة استشاري أمراض وزراعة الكبد بمستشفى الملك فيصل التخصصي الدكتور فيصل بن عبدالرحمن أبا الخيل، واستشاري الطب الباطني وزراعة الكبد وأمراض الجهاز الهضمي الدكتور معتز هاشم، إضافة إلى مشاركة استشاري أمراض وزارعة الكبد الدكتور إبراهيم بن حمد الطريف، وعدد من المختصين بهذا المجال.

وتأتي الندوة ضمن الحملات والبرامج التي تنفذها الجمعية من خلال برنامج ساعدني، وعيادة كبدك، ودرهم وقاية، وزراعة الأمل، التي تقدمها الجمعية للتعريف بأمراض الكبد خلال شهر رمضان المبارك من خلال فروع الجمعية ومكاتبها التنسيقية بعدد من مناطق المملكة .

// انتهى //

13:57ت م

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بريدة 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واس‏أقامت الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد "كبدك" أمس، ندوة -عن بعد- بعنوان "أمراض وزراعة الكبد والصيام"، بالشراكة مع الجمعية السعودية لأمراض وزراعة الكبد.وشارك في الندوة استشاري أمراض وزراعة الكبد بمستشفى الملك فيصل التخصصي الدكتور فيصل بن عبدالرحمن أبا الخيل، واستشاري الطب الباطني وزراعة الكبد وأمراض الجهاز الهضمي الدكتور معتز هاشم، إضافة إلى مشاركة استشاري أمراض وزارعة الكبد الدكتور إبراهيم بن حمد الطريف، وعدد من المختصين بهذا المجال.وتأتي الندوة ضمن الحملات والبرامج التي تنفذها الجمعية من خلال برنامج ساعدني، وعيادة كبدك، ودرهم وقاية، وزراعة الأمل، التي تقدمها الجمعية للتعريف بأمراض الكبد خلال شهر رمضان المبارك من خلال فروع الجمعية ومكاتبها التنسيقية بعدد من مناطق المملكة .// انتهى //13:57ت م0063

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