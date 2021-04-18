شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيولوجية» لـ ”الخليج 365” : زلزال إيران شعر به سكان الشرقية دون خطورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - الهزة الأرضية التي ضربت إقليم بوشهر جنوبي إيران صباح اليوم بقوة 5.9 درجة شعر بها سكان دولة الكويت وأجزاء من مدن ومحافظات المنطقة الشرقية دون تسجيل خطورة او خسائر قي الأرواح والممتلكات.

وقال المتحدث الرسمي بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل لـ " اليوم " : أن الهزة الأرضية التي ضربت إقليم بوشهر جنوبي إيران بلغت بقوتها 5.9 درجة على مقياس ريختر وبعمق 10 كيلومترات تم الاحساس بها في أجزاء من المنطقة الشرقية ولم يكن لها أي خطورة تذكر، مشيراً الى أن المركز الوطني للزلازل والبراكين لديه28 محطة للرصد الزلزالي في المنطقة الشرقية ، تراقب على مدار الساعة وترسل بياناتها الى المركز الوطني للزلازل والبراكين في هيئة المساحة الجيولوجية بمدينة جدة ،وبدوره يقوم المركز بإبلاغ الجهات المعنية للقيام بدورها.