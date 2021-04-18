شكرا لقرائتكم خبر عن بتوجيهات أمير الشرقية وسمو نائبه .. إطلاق حملة توعوية للوقاية من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - إنطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير الشرقية إنطلقت حمله توعوية موجهة لأهالي المنطقة بضرورة التقيد بتطبيق الإجراءات الإحترازية، للوقاية من فيروس كورونا.

وقال مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية د. ابراهيم العريفي "جاءت الحملة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد مع إزدياد حالات الإصابة بالفيروس وقد تم إطلاقها تحت شعار "معتمدين عليك .. وعلى خطوتك".

وبين د. العريفي أن الحملة جاءت بإشراف إمارة المنطقة الشرقية وبمشاركة الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة، وتعد رسالة الحملة تنبثق من الحملة المطلقة من وزارة الصحة للحث على أخذ اللقاح "خذ الخطوة".

وأشار د. العريفي إلى أن الحملة تهدف لرفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع، وحثهم على المبادرة في الحصول على لقاح كورونا الذي يعد الطريق الأفضل لتقليل أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا ولإنهاء الأزمة بإذن الله، وحث المجتمع على الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية.