شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية : القيادة تحرص على تكافل المجتمع والبذل والعطاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بالتعاون والتكاتف بين أفراد المجتمع لمساعدة المحتاجين والمعسرين .

وقال سموه " قد شاهدنا جميعاً ما تقدمه القيادة من دعم ومساعدة للقطاع غير الربحي وحث وتوفير كافة الإمكانيات لمساعدة المحتاجين في إشارة على حرص القيادة على تكافل المجتمع ونشر روح المساهمة والبذل والعطاء والتطوع بينهم".

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه اليوم الأحد رئيس مجلس إدارة اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالمنطقة الشرقية الأستاذ عبدالله بن محمد بن زيد آل سليمان يرافقه أعضاء اللجنة ، والذين قدموا لسموه التقرير السنوي للجنة المتضمن منجزات عام 2020 وتوجّهات المرحلة المقبلة لتحقيق استراتيجية تراحم الهادفة للتحول من الرعاية إلى التنمية تماشياً مع برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030 .

كما إطلع سموه الكريم على الإنجازات التي حققتها "تراحم" الشرقية خلال العام 2020 والتي تتضمن تقديم (٢،٥٠٤) سلة غذائية لأسر السجناء بقيمة (2.103.381) ريال ، بالإضافة إلى الإفراج عن 38 سجين معسر بسداد مديونياتهم التي بلغت قيمتها (940.371) ريال وسداد فواتير الكهرباء لـ 224 أسرة بقيمة 283.784 ريال، وتقديم أثاث منزلي وأجهزة كهربائية لـ 501 أسرة من الأسر التي ترعاها اللجنة في مختلف محافظات المنطقة الشرقية بقيمة بلغت 420.795 ريال، وسداد إيجارات 217 منزلًا

بقيمة 1.419.212 ريال بالإضافة إلى العديد من الخدمات والإنجازات في مسار العناية الأسرية حيث تم تقديم 12 دورة تدريبية لإرشاد زوجات السجناء وأبنائهم ، والاستشارات الأسرية الهادفة لتحقيق الاستقرار الأسري والحفاظ على تماسك عائلات السجناء والمفرج عنهم وكذلك الاستشارات والخدمات القانونية.

كما أطلع سموه على الحملة الالكترونية التي تنفذها اللجنة خلال شهر رمضان المبارك حيث تنفذها اللجنة في مختلف المنصات بهدف تنمية موارد اللجنة المالية، وإتاحة الفرصة لكافة فئات المجتمع للمساهمة مع اللجنة في تقديم رعاية اجتماعية خيرية شاملة للسجناء والمفرج عنهم وأسرهم.

وأعرب عبدالله آل سليمان عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على استقباله ومتابعته ودعمه اللامحدود لكل ما من شأنه خدمة ورعاية السجناء وأسرهم بالمنطقة .

حضر اللقاء الأستاذ عبدالرحمن بن فهد المقبل مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، سعادة العميد عبدالله النفجان مدير سجون المنطقة الشرقية نائب رئيس لجنة تراحم الشرقية، والمدير التنفيذي للجنة الدكتور يوسف بن عمر الراشد، والأستاذ عبدالرحمن بن فوزان الحمين.