هل تؤثر المضمضة على الصيام؟.. المصلح يجيب

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، مدى تأثير المضمضة على صحة الصيام في شهر رمضان.

وقال الشيخ المصلح: إنه قد جاء في السنن من حديث لقيط بن صبرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (أسبِغِ الوضوء، وخلِّل بين الأصابع، وبالِغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا)، وفي رواية لأبي داود قال: (إذا توضَّأت فمَضْمِض).

وتابع المصلح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمضمضة، والأمر يشمل الصائم وغيره، ونهى عن المبالغة في الاستنشاق، وكذلك المبالغة في المضمضة.

وختم الشيخ خالد المصلح بقوله إن المضمضة المعتدلة سيبقى أثرها في الفم قليلاً، وهذا الكم القليل لا يبطل الصيام.

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