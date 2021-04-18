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الصندوق العقاري ينظم حملة تطعيم ضد كورونا لمنسوبيه

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-18

الصندوق العقاري ينظم حملة تطعيم ضد كورونا لمنسوبيه

متابعات الخليج 365 - واس

نظم صندوق التنمية العقارية حملة تطعيم ضد فيروس “كورونا” لمنسوبيه وأسرهم بمقره الرئيس بالرياض، بالتعاون مع وزارة الصحة ممثلة في مركز القيادة والتحكم بمنطقة الرياض.

وتأتي هذه الحملة انطلاقاً من دور الصندوق المجتمعي في الإسهام ضمن جهود المملكة في تحصين المجتمع لمواجهة جائحة كورونا، والحد من انتشارها، والمحافظة على صحة وسلامة منسوبيه.

وأوضح المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن حملة التطعيم ضد “كورونا” تأتي انسجامًا مع التوجيهات السامية، وحرصاً على صحة وسلامة الجميع، مشيداً بالعناية البالغة والاهتمام المباشر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بصحة المواطنين والمقيمين، وتسخير جميع الإمكانات لمكافحة الجائحة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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