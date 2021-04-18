الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-18

تعرف على أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد

متابعات الخليج 365 - الرياض

استقرت أسعار الذهب في السعودية في مستهل تعاملات اليوم الأحد 18 أبريل 2021، وسط تعاملات هادئة بسبب عطلة البورصات العالمية.

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة عند 214.12 ريال (57.10 دولار).

كما بقي سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة) عند 187.36 ريال (49.96 دولار).

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 عند 160.59 ريال (42.82 دولار).

وسجل جرام الذهب عيار 14 قرابة 124.91 ريال (33.31 دولار).

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