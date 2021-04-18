تنبيه من أمطار رعدية على منطقة الباحة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-18

متابعات الخليج 365 - الباحة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة – بمشيئة الله – تتضمن أمطاراً رعدية متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات الحجرة, والعقيق, والقرى, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وغامد الزناد, وقلوة والأجزاء المجاورة لها, مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد.

وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.

توقعات طقس اليوم

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى منطقتي المدينة المنورة وتبوك، كذلك على الأجزاء الغربية من منطقة الرياض. كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية وأجزاء من وسط المملكة.

حركة الرياح السطحية

وأفاد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-40 كم/ساعة تصل سرعتها إلى 45 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف باتجاه مضيق باب المندب.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-38 كم / ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف.

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