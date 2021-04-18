الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-18

التويجري: نخطط للوصول لـ70% من المجتمع باللقاح وقد نعود للدراسة في هذه الحالة

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف أمين اللجنة المعنية بإجراءات مكافحة فيروس كورونا، الدكتور طلال التويجري، عن خطة توزيع اللقاح المضاد، لفيروس كورونا على المواطنين والمقيمين.

وقال التويجري، في حواره إلى برنامج “الليوان” المذاع على قناة روتانا خليجية، “إن خطتنا تتمثل الوصول إلى 70% من المجتمع باللقاح قبل نهاية 2021، وإذا وصلنا – ربما – عدنا إلى الدراسة”.

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وبالأمس أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل (948) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (9) حالات وفيات رحمهم الله.

كما أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (775) حالة تعافٍ؛ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (387,795) حالة ولله الحمد.

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